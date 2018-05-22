Ученые рассказали о затонувшем галеоне с сокровищами на 17 млрд долларов

Специалисты Массачусетского института океанографии рассказали о ходе исследования испанского галеона «Сан-Хосе», который перевозил золото, серебро и изумруды, но был потоплен в 1708 году у побережья современной Колумбии

Хотя о находке сообщили еще в 2015 году, океанографы только сейчас раскрыли некоторые подробности. В частности, глава экспедиции Майк Перселл рассказал о сделанных с помощью глубоководного аппарата снимках, пишет « Российская газета » со ссылкой на Associated Press

Снимки позволили идентифицировать корабль, который находится на глубине около 600 метров. Корабль покрывают придонные отложения, но на снимках хорошо видны пушки с декоративным литьем, которые были сделаны специально для этого галеона.

Колумбия объявила информацию о точном расположении корабля гостайной.

«Сан-Хосе» перевозил груз золота, серебра и изумрудов, оцениваемый в 17 млрд долларов в современном эквиваленте.

Напомним, президент Колумбии назвал находку самой ценной в истории человечества.

Испанский «Сан-Хосе» был потоплен англичанами в 1708 году. Судно было частью флота короля Филиппа V во время войны за испанское наследство.