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В США состоялся запуск Falcon 9
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В США состоялся запуск Falcon 9 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
На базе ВВС США «Ванденберг» на западном побережье страны состоялся запуск ракеты Falcon 9, разработанной компанией Илона Маска Space X. Ракета-носитель преодолела скорость звука, полет нормальный.
Ракета выведет в космос пять телекоммуникационных спутников Iridium, которые пополнят новую группировку аппаратов связи Iridium NEXT. Всего группировка предполагает 75 аппаратов, летающих на орбите высотой 667 километров.
Кроме того, по заказу NASA и Германского центра исследования Земли ракета доставит в космос пару космических аппаратов Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On (GRACE-FO).
Миссия состоит из пары идентичных между собой спутников, которые будут летать на одной орбите высотой 500 километров и отслеживать мельчайшие гравитационные возмущения, вызываемые изменениями в водной и ледяной составляющей поверхности Земли.
На основе полученных данных ученые будут изучать процессы выпадения осадков, испарения росы, океанических течений, таяния снега и ледников и др.
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