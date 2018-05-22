Instagram ввел важные обновления 

В обновленной версии Instagram появилась возможность фильтровать комментарии, сообщает RG Digital.
Обновление 46.0 позволяет настроить модерацию комментариев, установив список запрещенных слов, или использовать фильтр, предлагаемый разработчиками.
«Наше руководство сообщества прямо запрещает травлю в Instagram, и мы приложим все усилия, чтобы устранить эту проблему. Уверены: вместе мы сможем поддержать дружелюбную и позитивную атмосферу в Instagram», — говорится в заявлении соцсети.
Включить модерацию можно в разделе меню «Комментарии».