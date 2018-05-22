Зубры снизили численность червей

Зубры увеличили разнообразие растений, но снизили численность червей

Пущино и Сотрудники нескольких исследовательских институтов Российской академии наук Москве подсчитали, как пребывание зубров (Bison bonasus) на одной территории в течение 15 лет меняет состав растительности и численность дождевых червей на ней. Оказалось, что вольный выпас этих копытных позволяет сохранять луговую растительность, но в переходных зонах между лесом и лугом эти животные уплотняют копытами почву так сильно, что дождевых червей в ней становится существенно меньше. Это первое масштабное исследование влияния крупных диких копытных на экологию широколиственных лесов Восточной Европы. Научная статья по его итогам опубликована в журнале «Известия РАН. Серия биологическая».

Видовое разнообразие растений и численность дождевых червей определяли в июле 2015 года в государственном природном заповеднике «Калужские засеки», расположенном на юго-востоке Калужской области . На его территории, покрытой старовозрастными широколиственными лесами, сейчас обитает более 100 зубров. Для анализа выбрали два участка — урочище Зубрятник и урочище Полушкино. Там зубры появились в 2001 и 2005 годах соответственно. На обоих участках зимой животным оставляют подкормку, но они постоянно посещают эту местность и в теплое время года.

Ученые выбрали на полянах обоих урочищ, в примыкающих к ним участках леса и на границах между лесом и полянами площадки 10*10 м. С помощью специальных определителей они установили, какие виды растений и с какой частотой встречаются на этих площадках. Там же исследователи выкопали с каждой площадки несколько блоков почвы 25*25*35 см (всего их получилось 48) и подсчитали биомассу дождевых червей разных видов в каждом из них.

Оказалось, что дождевые черви в почве лесов и лугов, где обитают зубры, довольно разнообразны: всего ученые насчитали в блоках почвы 7 видов этих беспозвоночных. Однако их биомасса в полосах между лесом и лугом шириной несколько десятков метров (авторы назвали их переходными зонами) была крайне низкой и по сравнению с поляной, и по сравнению с нетронутым лесом. Ученые предположили, что верхние слои почвы в переходных зонах из-за постоянного присутствия зубров уплотняются, из-за чего червям становится сложнее жить в ней. Этого не происходит на полянах, так как там другой тип почвы, и она сверху защищена дерниной — плотным слоем корней травянистых растений. А почвы переходных зон относятся к тому же типу, что и лесные (так как это бывшая территория леса), на которых дернины нет.

Также зубры стали причиной изменения видового состава на полянах. Там появились некоторые редкие растения, занесенные в Красную книгу Калужской области. На других открытых участках заповедника, где зубры не пасутся, эти виды растений пока так и не были зарегистрированы. Видимо, копытные способствовали их расселению, перенося плоды и семена на шерсти, копытах или выделяя их с калом. Как правило, чем больше видов в растительном сообществе, тем оно устойчивее. Таким образом, получается, что присутствие зубров поддерживает луга в заповеднике.

В переходных зонах площадь, занимаемая кустарниками и кустарничками, меньше, чем в лесу. А на участках леса дальше от полян, где также нередко бывают зубры, видовой состав растений не отличается от участков леса на той территории заповедника, где этих копытных вообще нет.

Вывод из исследования заключается в том, что зубры действительно преобразуют природные сообщества, на которых находятся. Благодаря им на полянах сохраняется луговая растительность, однако несколько уменьшается площадь «полноценного» леса. Результаты, аналогичные описанным, получили и в заповеднике «Беловежская пуща» несколько лет назад. По всей видимости, ранее зубры, пока они были многочисленны в Европе, оказывали значительное влияние на ее растительный облик.