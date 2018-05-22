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В Волгограде построили уникальное сооружение
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В Волгограде построили уникальное гидротехническое сооружение 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
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Волгоградские инженеры-конструкторы впервые собрали уникальное гидротехническое сооружение — батапорт, которой также называют «плавучей дверью».
«Уникальное гидротехническое сооружение, которое позволяет перекрывать шлюз для ремонта», — рассказал главный инженер компании «Специальные сварные металлоконструкции» Александр Бегунов в эфире телеканала «Россия 24».
В сюжете говорится, что «плавучая дверь» своим ходом пойдет на Городецкий гидроузел в Нижнем Новгороде по Волге. Через месяц батопорт прибудет к месту назначения. Вес сооружения составляет 600 тонн, ширина — 34 метра, длина — почти 12 метров.
Батопорт — плавучий гидротехнический затвор, обычно служащий для запирания входа в док. Для перекрытия дока батопорт заполняется водой, при этом он садится на дно дока и прижимается особыми выступами к сделанным по обводам батопорта уступам в стенках и дне дока.
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