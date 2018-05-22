Продемонстрирован самовосстанавливающийся материал

Инженеры продемонстрировали самовосстанавливающийся материал

Специалисты из Университета Карнеги — Меллона создали материал, который восстанавливается, несмотря на повреждения. Они показали его действие на примере маленького прыгающего робота.

В своей работе исследователи рассуждают об эластомерах — упругих материалах, которые могут растягиваться до размеров, превышающих их начальное состояние в несколько раз. Они подчеркивают, что, несмотря на пластичность, такие электропроводники остаются уязвимы к повреждениям. Дабы решить эту проблему, инженеры создали новый материал, который обеспечивает стабильную работу приборов, невзирая на поломку.

Материал состоит из жидких металлических капель, помещенных в мягкий эластомер. Когда капли разрываются, они образуют новые соединения с соседями; цепь сохраняется, поэтому электрический сигнал проходит без перерыва.

Профессор машиностроения Кармел Маджиди (Carmel Majidi) объяснил, в чем принципиальное отличие их исследования от остальных:

«Другие работы в этой области привели к появлению эластичных и деформирующихся материалов, но они все еще остаются уязвимыми для механических повреждений, которые немедленно приводят к поломке. Невиданный уровень самовосстановления позволит мягким машинам проявлять исключительную упругость биологических тканей и организмов».

Ученые предполагают, что в будущем этот материал позволит создать роботов-спасателей, которые смогут действовать в чрезвычайных ситуациях без ущерба для собственной конструкции. Одной из возможных сфер применения также называют производство удобных скафандров для враждебной среды — вроде поверхности Марса.

В прошлом году российские ученые совместно с греческими коллегами разработали материал, который сможет сделать из боевой машины «невидимку».