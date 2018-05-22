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В России создан порошок от скрытого голода
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Новосибирские ученые создали порошок от скрытого голода 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: globallookpress.com
Специалисты новосибирского Института химии твердого тела (ИХТТМ) СО РАН разработали капсульную форму препаратов, способных справиться с так называемым скрытым голодом.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией химии твердого тела ИХТТМ Игоря Ломовского, под этим понятием подразумевается недостаток нужных организму элементов.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в мире от такого недуга страдают более двух миллиардов человек. А возникает скрытый голод из-за несоответствия качества современных продуктов принципам здорового питания и потребностям организма в питательных веществах и витаминах.
— Один из эффективных методов решения проблемы скрытого голода — это разработка новых продуктов питания, обогащенных незаменимыми нутриентами, — говорит Игорь Ломовский. — Мы придумали, как инкапсулировать флавоноиды, или антиоксиданты из рябины, зеленого чая, зверобоя и калины в полисахаридные матрицы. В результате получается порошок, который можно добавлять в хлеб, хлебобулочные изделия, напитки, молочные продукты и так далее.
Как отметил ученый, капсульная форма позволяет добавлять в еду большое количество вещества, повышая пищевую ценность готового продукта. Что немаловажно, это никак не повлияет на его вкус. Полисахариды растворяются не сразу и начинают работать уже в организме, выводя при этом вредные вещества. Сейчас ученые проводят исследования пищевой ценности препаратов. Не исключено, что продукт поступит на рынок в ближайшие несколько лет.
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