Шведских ученых обеспокоило Балтийское море

Шведские ученые обеспокоены состоянием Балтийского моря

Балтийское море сталкивается со множеством серьезных проблем, возникающих, в частности, в результате избыточного поступления в водоемы органических и минеральных веществ, закисления и дефицита кислорода в придонных слоях. Соответствующее заявление сделала в интервью телеканалу SVT эксперт по экологии и окружающей среде Линчёпингского университета Карин Тондерски.

Дании, Польши, Финляндии и В свете сложившейся ситуации ученые Линчёпингского университета провели совместно с коллегами из Германии Эстонии исследование с целью наметить план неотложных мероприятий по защите экологии Балтийского моря.

"Вокруг Балтики живет много людей, и интенсивное землепользование в сочетании с промышленным производством оказывает на нее серьезное воздействие. Изменения произошли очень быстро", — рассказала в интервью телеканалу СВТ эксперт по экологии и окружающей среде Линчёпингского университета Карин Тондерски.

По словам Тондерски, за последние 30 лет температура воды на Балтике в среднем увеличилась на 1,5 градуса, тогда как во всех остальных морях этот показатель составил на 0,5 градуса. Одним из важнейших, по ее мнению, факторов для благополучия Балтийского моря является отказ от ископаемых источников энергии. Другие не менее важные факторы, которые могут способствовать изменению ситуации к лучшему, — правильный подход к выбору продуктов питания и успешное решение проблемы чрезмерного вылова рыбы.