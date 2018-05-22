У побережья Крыма обнаружили византийский якорь

Отряд «Крымской кругосветки» обнаружил византийский якорь

Морской отряд "Крымской кругосветки" обнаружил на дне моря в районе горы Аю-Даг пять якорей, самый древний из которых относится к византийскому периоду. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Севастопольского государственного университета.

Участники экспедиции обнаружили на дне бухты Гурзуф три якоря-кошки XVIII-XIX веков, византийский якорь VII-VII веков, а также небольшой современный якорь середины XX века.

— Это говорит о том, что под Аю-Дагом находилась якорная стоянка, которая существовала 1200-1300 лет, — считает научный руководитель экспедиции, сотрудник СевГУ Виктор Лебединский.

В составе морского отряда 11 человек — курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, сотрудники Центра морских исследований и технологий СевГУ, волонтеры. Их задача — провести подводные археологические исследования в гурзуфской бухте. С 21 мая они приступили к погружениям.

— На 31-метровой глубине я обнаружил якорь XX столетия, а во время второго погружения — якорь-кошку и адмиралтейский, — рассказал начальник водолазной станции кафедры специальной водолазной подготовки ЧВВМУ им. Нахимова, старший мичман Роман Денисов. — Дальнейшее обследование и историческую идентификацию объектов осуществляли подводные археологи.