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У побережья Крыма обнаружили византийский якорь
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Отряд «Крымской кругосветки» обнаружил византийский якорь 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Морской отряд "Крымской кругосветки" обнаружил на дне моря в районе горы Аю-Даг пять якорей, самый древний из которых относится к византийскому периоду. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Севастопольского государственного университета.
Участники экспедиции обнаружили на дне бухты Гурзуф три якоря-кошки XVIII-XIX веков, византийский якорь VII-VII веков, а также небольшой современный якорь середины XX века.
— Это говорит о том, что под Аю-Дагом находилась якорная стоянка, которая существовала 1200-1300 лет, — считает научный руководитель экспедиции, сотрудник СевГУ Виктор Лебединский.
В составе морского отряда 11 человек — курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, сотрудники Центра морских исследований и технологий СевГУ, волонтеры. Их задача — провести подводные археологические исследования в гурзуфской бухте. С 21 мая они приступили к погружениям.
— На 31-метровой глубине я обнаружил якорь XX столетия, а во время второго погружения — якорь-кошку и адмиралтейский, — рассказал начальник водолазной станции кафедры специальной водолазной подготовки ЧВВМУ им. Нахимова, старший мичман Роман Денисов. — Дальнейшее обследование и историческую идентификацию объектов осуществляли подводные археологи.
Инициатором "Крымской кругосветки стал российский путешественник Федор Конюхов. Вместе с ним в экспедицию отправились 70 учащихся и преподавателей из 18 российских вузов.
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