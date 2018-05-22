«Сорочий мост» приблизит Китай к обратной стороне Луны

Китай успешно запустил спутник-ретранслятор «Цюэцяо» («Сорочий мост»), который через несколько дней должен выйти на орбиту Луны, сообщает The Guardian . Таким образом Поднебесная стала на шаг ближе к тому, чтобы первой посадить свой исследовательский аппарат на обратной стороне Луны.

Китай стал на шаг ближе к тому, чтобы первым совершить посадку на «тёмной стороне» Луны, сообщает The Guardian. В понедельник КНР запустила спутник-ретранслятор «Цюэцяо» («Сорочий мост»), благодаря которому Пекин сможет отправить лунный зонд на невидимую с Земли обратную сторону Луны.

Ни одной космической программе не удавалось ещё добраться до этой части лунной поверхности из-за трудностей со связью. Через несколько дней «Цюэцяо» выйдет на орбиту Луны, находящуюся на расстоянии приблизительно 455 тыс. км от Земли.

Название спутника-ретранслятора «Сорочий мост», как отмечает издание, происходит от китайской народной легенды, в которой образованный птицами мост объединил двух разделённых небесами влюблённых. А «Цюэцяо» будет служить мостом между наземными станциями и лунным зондом «Чанъэ-4», говорится в статье.

Китай планирует отправить свой исследовательский аппарат на обратную сторону Луны уже к концу этого года. В рамках эксперимента «Лунная мини-биосфера» зонд «Чанъэ-4» доставит на естественный спутник Земли семена картофеля и резуховидки (лат. Arabidopsis, род травянистых растений семейства капустных. — ИноТВ).