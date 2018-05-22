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«Сорочий мост» приблизит Китай к обратной стороне Луны
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«Сорочий мост» приблизит Китай к обратной стороне Луны 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
Китай успешно запустил спутник-ретранслятор «Цюэцяо» («Сорочий мост»), который через несколько дней должен выйти на орбиту Луны, сообщает The Guardian. Таким образом Поднебесная стала на шаг ближе к тому, чтобы первой посадить свой исследовательский аппарат на обратной стороне Луны.
Китай стал на шаг ближе к тому, чтобы первым совершить посадку на «тёмной стороне» Луны, сообщает The Guardian. В понедельник КНР запустила спутник-ретранслятор «Цюэцяо» («Сорочий мост»), благодаря которому Пекин сможет отправить лунный зонд на невидимую с Земли обратную сторону Луны.
Ни одной космической программе не удавалось ещё добраться до этой части лунной поверхности из-за трудностей со связью. Через несколько дней «Цюэцяо» выйдет на орбиту Луны, находящуюся на расстоянии приблизительно 455 тыс. км от Земли.
Название спутника-ретранслятора «Сорочий мост», как отмечает издание, происходит от китайской народной легенды, в которой образованный птицами мост объединил двух разделённых небесами влюблённых. А «Цюэцяо» будет служить мостом между наземными станциями и лунным зондом «Чанъэ-4», говорится в статье.
Китай планирует отправить свой исследовательский аппарат на обратную сторону Луны уже к концу этого года. В рамках эксперимента «Лунная мини-биосфера» зонд «Чанъэ-4» доставит на естественный спутник Земли семена картофеля и резуховидки (лат. Arabidopsis, род травянистых растений семейства капустных. — ИноТВ).
Последние десять лет Китай занимался реализацией своей программы по освоению космоса, нацеленной в основном на то, чтобы нагнать такие космические державы, как США и Россия. В 2013 году КНР стала третьей страной, совершившей мягкую посадку на поверхность Луны, отмечает The Guardian.
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