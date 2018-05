Ученые пересчитали массу биосферы: больше всего весят растения

Одна из главных целей биологии как науки — понимание механизмов функционирования биосферы в общем, во всех ее сложных взаимосвязях, внутренних и внешних. Для этого важно иметь обоснованные количественные оценки массы живых организмов — как в целом, так и по отдельным таксонам. Однако, как отмечают авторы статьи, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, современных данных об этом нет.

Около трех лет понадобилось Рону Мило (Ron Milo) из израильского Института Вейцмана и его коллегам на поиск и анализ обширной литературы (список ссылок в короткой статье достигает полусотни пунктов). Чтобы исключить влияние различного содержания воды в разных организмах, оценку они проводили по количеству углерода, который связан тем или иным царством живого. По этому показателю общая масса всей биосферы Земли составила около 550 Гт (гигатонн, миллиардов тонн).

Несмотря на свою колоссальную численность, вирусы составляют лишь крошечную долю этой массы — 0,2 Гт. Безусловными же лидерами оказались растения с их массой в 450 Гт, причем в основном вес приходится на растения суши: сухопутные биоценозы вообще отвечают за 470 Гт связанного углерода. Животные набирают в общей сложности 2 Гт массы по углероду, при этом половина ее — насекомые. Доля человечества — 0,06 Гт — сравнима с массой всей группы термитов, но на порядок больше общей массы всех диких млекопитающих на планете.

Впрочем, влияние человечества на биосферу намного больше его формального «веса» — и в новых данных это снова заметно: масса сельскохозяйственных животных по углероду составляет впечатляющие 0,1 Гт. По сообщению Science News, авторы работы интересуются и более сложным вопросом: какой белок является наиболее распространенным на Земле? Мы с нетерпением ждем этих результатов.