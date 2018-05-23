Обнаружен секрет звучания скрипок Страдивари

Тайваньские ученые, изучившие амплитудно-частотные особенности скрипок, изготовленных в период с XVI по XVIII век итальянскими мастерами, выяснили причину их неповторимого звучания.

Скрипки великого мастера струнных дел Антонио Страдивари , созданные им в последние годы, принято относить к "золотому стандарту". Именно на них предпочитают играть сегодня такие всемирно известные музыканты, как Дмитрий Коган Андрей Баранов и Джошуа Белл. Прошло почти три столетия со смерти Страдивари, и все это время современные мастера пытаются разгадать секрет его "ангельски поющих" инструментов, а также максимально точно скопировать их.

Как отмечал известный итальянский музыкант и теоретик Франческо Джеминиани, идеальная скрипка должна составлять достойную конкуренцию самому совершенному голосу человека. Взяв за основу это высказывание, ученые из Тайваня решили изучить звучание старинных инструментов и сравнить с акустическими особенностями человеческого пения. В частности, специалисты сравнили пятнадцать инструментов старых мастеров и аудиозаписи восьми певиц и восьми певцов в возрасте от 16 до 30 лет, исполнивших обычные гласные из английского языка. Проанализировав диапазон частот, исследователи выяснили, что звучание скрипок Страдивари схоже с женскими певческими голосами (тенором и контральто), а другие старинные инструменты выдают "форманты", напоминающие мужские голоса — бас и баритон. Ученые озвучили еще одну причину идеального звучания инструментов итальянского скрипичного мастера. Дело в том, что древесину для инструментов Антонио Страдивари вымачивал в специальном минеральном растворе. Как утверждают эксперты, эта технология, к сожалению, была утрачена, поскольку никто после Страдивари ее не применял. Отметим, что в свое время некоторые люди всерьез утверждали, что дерево, из которого сделаны несколько самых известных скрипок, являются обломками Ноева ковчега.