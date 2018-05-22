Google обвинили в шпионаже

В Высокий суд Англии и Уэльса подали коллективный иск против Google по обвинению в незаконной слежке и сборе персональных данных 4,4 млн владельцев iPhone в Великобритании. Об этом сообщает «Коммерсант».

Иск подал бывший директор компании Which? Ричард Ллойд . Он утверждает, что Google собирала историю посещения сайтов через браузер Safari в период с августа 2011 по февраль 2012 года, а затем использовала полученную информацию для разделения людей на группы и рассылки им персонализированной рекламы.

Истец утверждает, что Google интересовали такие сведения как раса, физическое и психологическое здоровье, политические взгляды, сексуальная ориентация, социальный статус, финансовое состояние, предпочтения в покупках и местонахождение пользователей.

Сумма исковых требований — £3,2 млрд, или $4,3 млрд, каждому потенциально пострадавшему в случае выигранного иска обещано по £750.