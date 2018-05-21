Google «убил» смартфоны

Google «убил» свои смартфоны обновлением

Телефоны двух производителей прекратили подгружать несколько приложений

Пользователи смартфонов Honor и Huawei после обновления Google Play Services не могут подгрузить некоторые популярные приложения. Больше всего жалоб приходит на Maps, Uber, Google Pay, G Home и Android.

Представители компании сказали, что уже знают о проблеме и постараются решить ее в кратчайшие сроки. Они собираются выпустить новое обновление, которое должно вернуть работоспособность устройствам.

Пока пользователям предают самостоятельно устранить эту проблему. Для этого нужно зайти в настройки телефона, найти там диспетчер приложений и провалиться в параметр «Хранилище». Там в пункте «Управление пространством» нужно выбрать «Удалить все данные».