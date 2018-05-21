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Google «убил» смартфоны
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Google «убил» свои смартфоны обновлением 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Reuters
Телефоны двух производителей прекратили подгружать несколько приложений
Пользователи смартфонов Honor и Huawei после обновления Google Play Services не могут подгрузить некоторые популярные приложения. Больше всего жалоб приходит на Maps, Uber, Google Pay, G Home и Android.
>> Функции Android, о которых никто не знал
Представители компании сказали, что уже знают о проблеме и постараются решить ее в кратчайшие сроки. Они собираются выпустить новое обновление, которое должно вернуть работоспособность устройствам.
Пока пользователям предают самостоятельно устранить эту проблему. Для этого нужно зайти в настройки телефона, найти там диспетчер приложений и провалиться в параметр «Хранилище». Там в пункте «Управление пространством» нужно выбрать «Удалить все данные».
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