Везувий реконструируют по российскому проекту

Везувий будет реконструирован по проекту российских ученых

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) по заказу Везувианской академии этноисторических традиций (Accademia Vesuviana di Tradizioni Etnostoriche) разработали проект развития природного историко-архитектурного парка "Национальный парк Везувий". Как пояснили в пресс-службе СФУ, "приглашая сибирских ученых, итальянцы планировали придать иное значение культурному наследию региона, популяризировать его и сделать более доступным и привлекательным для населения и туристов". В настоящее время структура парка представляет собой сеть из пешеходных троп, объединенных девятью маршрутами, общей протяженностью порядка 54 километров.

Российские ученые собрали обширную базу данных, включая информацию о расположении и протяженности туристических троп, флоре, ландшафте и экосистемах парка, а также сведения по этноисторическим традициям юга Италии . Был учтен опыт специалистов Неаполитанского университета Фридерико II, которые также изучают национальный парк по зеленому строительству, вулканической опасности, изменениям климата и туризму. Кроме того, ученые провели анализ историко-архитектурной ценности застройки, планировки и благоустройства территории, градостроительных и технических характеристик зданий, расположенных в непосредственной близости вулкана.

"Застройка городов вблизи вулкана стесненная, отсутствуют места для массового отдыха горожан", ‒ отметила руководитель проекта, старший преподаватель кафедры проектирования зданий и экспертизы недвижимости Инженерно-строительного института СФУ Людмила Макарова, подчеркнув, что необходима интеграция парка и его городского окружения.

По ее словам, это предполагает согласование строительства парка с общими планами развития сети культурно-бытовых учреждений города, учет расположенных вблизи объектов обслуживания массового отдыха населения, транспортных коммуникаций.

Вид на вулкан ВезувийКоманда СФУ предложила зонировать пространство и разделить парк Везувий на несколько участков, чтобы обеспечить контроль потоков посетителей. Зонирование предусматривает рекреационные площадки, точки проведения массовых мероприятий и зоны для занятия спортом. Зона массовых мероприятий включает площадки с аттракционами, поля для фестивалей и массовых игр. Благоустройство таких участков осуществляется из расчета высокой плотности посетителей, а передвижение ‒ только по специальным дорожкам. Зоны спокойного отдыха, по словам проектировщиков, характеризуются естественным пейзажем, а физкультурно-оздоровительные сооружения объединены в единый комплекс и вынесены на открытые участки парка с относительно ровным рельефом. Исключение составляют велосипедные маршруты, которые предложено децентрализовать.

Кроме того, как сообщает пресс-служба СФУ, проект содержит образовательный блок. По мнению проектировщиков, небольшие выставочные павильоны с информацией по истории и культуре Италии могут быть выделены в особую культурно-просветительную зону или свободно размещаться по территории парка.

Отдельное внимание было уделено вопросу транспортной составляющей. В настоящее время подъем к кратеру вулкана можно осуществить только пешком ‒ фуникулер и подъемник были уничтожены еще во время извержения и землетрясения в начале прошлого века. В качестве альтернативного транспортного решения был предложен капсульный общественный транспорт SkyTran. Работать он будет за счет расположенных на опорах солнечных панелей.

"У такого транспорта есть ряд преимуществ: во-первых, на строительство дорог для него потребуется меньше вложений, чем на строительство обычных дорог. А во-вторых, это отличная возможность задействовать неиспользуемую людьми часть ландшафта и подняться на самую вершину за короткий срок", ‒ подчеркнула Людмила Маркова.

Отдельный блок проекта ‒ исследование флоры парка. Как рассказала директор Ботанического сада СФУ Елена Селенина, сложившаяся ситуация по стихийной застройке нарушает экосистему парка. "Южный склон Везувия состоит из открытых мест и разновеликих ценопопуляций сосен пинии, аллепской и черной. Почвенно-подстилочный запас семян очень велик, однако на процессы лесовозобновления это не сказывается", ‒ отметила она.

Среди причин плохого возобновления сосновых лесов она назвала неконтролируемое вытаптывание людьми, толстый слой опавшей хвои, заселение сорными видами, южной рябиной и дубом. Сосновые леса южного склона Везувия, выполняющие лесообразующую, гидротехническую, климатическую функции, требуют мероприятий, направленных на улучшение процессов естественного возобновления, полагает эксперт. По ее словам, целесообразно использование и искусственного возобновления. Елена Селенина также подчеркнула, что при проектировании необходимо сохранить эти леса. "Для организации мест отдыха лесной массив северного склона, расположенный до высоты 765 метров над уровнем моря, наиболее оптимален", — добавила она.

Как сообщили в пресс-службе, проект был презентован итальянской стороне, получил высокую оценку дирекции национального парка. Его дальнейшая реализация зависит от того, насколько успешно пройдут согласования между муниципалитетами, на территории которых расположен парк, и российскими структурами.