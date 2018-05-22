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Falcon 9 одним стартом запустит семь спутников
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Falcon 9 одним стартом запустит семь спутников 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Official SpaceX Photos
Ракета-носитель Falcon 9 осуществит во вторник запуск пяти коммуникационных спутников Iridium NEXT и двух американско-немецких аппаратов GRACE-FO (Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On), анонсировало НАСА двойную миссию коммерческой компании SpaceX.
Старт ракеты-носителя с космодрома Ванденберг в Калифорнии намечен на 21.47 мск. Ракете, которая будет выполнять полет сразу для двух коммерческих партнеров компании SpaceX, предстоит вывести на орбиту пять спутников для компании Iridium, а также аппараты для НАСА и немецкого центра геофизических исследований (GFZ German Research Centre for Geosciences).
Первыми приблизительно через 10 минут после старта от ракеты-носителя отделятся спутники-близнецы GRACE-FO, которым предстоит вести наблюдения за изменениями водного цикла и массы Земли, затем на орбиту будут выведены пять аппаратов серии Iridium NEXT. Они увеличат число аппаратов в созвездии до 55 из запланированных 75.
Спутники GRACE-FO продолжат исследования, начатые парой спутников GRACE в 2002 году. Аппараты, которые после ряда маневров будут следовать по одной орбите на расстоянии 220 километров друг от друга, будут вести наблюдения за изменениями ледников, уровнем воды под поверхностью Земли, а также в реках, озерах и морях на ее поверхности. Как рассказал на брифинге НАСА в понедельник руководитель миссии Дэвид Джарретт, система из двух спутников позволит ученым делать выводы об изменениях уровня воды и массы планеты благодаря замерам вызванного гравитацией незначительного изменения расстояния между спутниками-близнецами. В НАСА рассчитывают, что аппараты GRACE-FO будут работать на орбите по меньшей мере пять лет.
В случае, если старт ракеты-носителя во вторник не состоится, следующая попытка намечена на среду, 23 мая.
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