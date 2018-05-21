Раскрыт источник «инопланетных сигналов» в космосе

Ученые Нанкинского университета ( Китай ) нашли новое объяснение загадочным быстрым радиовсплескам, при которых за несколько миллисекунд в космическое пространство выбрасывается огромное количество энергии. Одна из гипотез предполагает, что это явление связано с деятельностью инопланетных цивилизаций. Однако, по мнению китайских астрофизиков, вспышки связаны с образованием коры на «странных» звездах. Об этом сообщает Science Alert.

Первый быстрый радиоимпульс был обнаружен в 2001 году радиотелескопом в Австралии , данные с которого обработали к 2007 году. С тех пор подтверждено существование нескольких десятков таких сигналов. Вероятными источниками назывались либо слившиеся друг с другом нейтронные звезды, либо превращающиеся в черную дыру тяжелые пульсары (блицары). Некоторые исследователи критикуют эти гипотезы, поскольку иногда радиовсплески повторяются.

Китайские ученые полагают, что источником быстрых всплесков становится особый тип нейтронных звезд — странные звезды. В недрах этих объектов образуется кварковый «суп», состоящий из трех разновидностей кварков, включая странные кварки. Эта материя находится в низком энергетическом состоянии, что делает ее стабильной. Согласно теоретической модели, в ней иногда образуется обычная адронная материя (состоящая из нейтронов), которая вытесняется из звезды и образует кору на ее поверхности. Кора со временем становится все тяжелее, и в какой-то момент времени разрушается.

Обнаженная кварковая звезда на короткое время становится источником электрон-позитронных пар и генерирует электромагнитное поле. Это, в свою очередь, приводит к ускорению электронов и позитронов до скоростей, близких к скорости света. При движении частицы испускают когерентное радиоизлучение, которое регистрируется как быстрый радиовсплеск. Затем адронная кора восстанавливается и цикл повторяется заново. Период формирования коры может быть очень долгим, что объясняет единичные случаи радиовсплесков.