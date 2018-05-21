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Российские ученые погрузят космонавтов в «зимнюю спячку»
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Российские ученые разрабатывают погружение космонавтов в «зимнюю спячку» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские учёные разрабатывают препарат для погружения космонавтов в "зимнюю спячку" для долгих межпланетных полётов, рассказал РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) профессор Анатолий Ковтун.
"Разрабатываемый подход погружения человека в искусственное гипобиотическое состояние может быть использован при разработке технологий освоения далеких космических пространств и иных планет солнечной системы, так как достижение искомых целей возможно лишь при уменьшении потребления кислорода и расходования ресурсов энергообеспечения организма космонавтов", — сказал Ковтун.
По его словам, конечная цель проекта — это создание фармакологических препаратов для введения человека в искусственное гипобиотическое состояние (синтетический гипобиоз), аналогичное состоянию зимней спячки медведей.
Учёный также рассказал про опыты, во время которых лабораторных животных погружали с помощью разработанных ФПИ препаратов в данное состояние на заданное экспериментаторами время. Выяснилось, что снижается температура тела, замедляется кровоток и частота сердечных сокращений, а также значительно уменьшается потребление органами и тканями кислорода за счет выраженного (двукратного) и продолжительного (до 6 суток) замедления всех биохимических процессов в организме.
"При прекращении действия препарата экспериментальное животное самопроизвольно восстанавливается в течение 10-24 часов. Продолжительность действия можно регулировать составом и дозой препарата", — рассказал Ковтун.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.
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