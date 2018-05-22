Ещё
В популярных процессорах нашли опасную уязвимость
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В популярных процессорах нашли новую опасную уязвимость 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Специалисты из Microsoft и Google обнаружили в процессорах Intel новую опасную уязвимость. Она напоминает уже печально знаменитую Spectre, поэтому её условно назвали «четвертый вариант Spectre». Новая «лазейка» позволяет получить несанкционированный доступ к данным. Эта ошибка спекулятивного исполнения команд, в теории, может быть использована даже скриптами, запущенными внутри программ.
Так, с помощью кода JavaScript на зловредном сайте злоумышленники смогут получить доступ к конфиденциальной информации из других частей браузера, в котором открыта данная страница. Например, украсть логин и пароль почты из соседней вкладки. Компания Intel и её партнеры пообещали уже в ближайшее время выпустить новую заплатку, с помощью которой можно будет закрыть эту уязвимость.
Chip.ru: последние новости
Мессенджер Viber подпал под блокировку в России Российские учёные работают над технологией из научной фантастики В России заблокировано уже 80 VPN-сервисов и прокси
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
F-35 впервые применили в бою178
США пригрозили закрыть небо для России260
РФ обзавелась неожиданным союзником против США14
Тест: Сможете ответить на школьные вопросы?32
Россиян ждет новый виток роста цен213
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:35
РФ обзавелась неожиданным союзником против США
Экономика
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
04:42
США пригрозили закрыть небо для России
США В мире
01:09
Путин встретился с президентом Болгарии
Политика Люди
00:53
F-35 впервые применили в бою
Оружие Армия
01:18
Названы причины «ада» под Горловкой
Украина В мире
01:48
Кудрин получил новый пост
Политика Экономика
01:39
«Керченский мост — это вражеская инфраструктура»
Украина В мире
01:48
Необычная бронемашина попала на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение