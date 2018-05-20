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Boeing разрешили складывать крылья
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Boeing разрешили складывать крылья 

BFM.RU 5 часов назад
Фото: Boeing
Власти США разрешили Boeing использовать складные крылья. Во-первых, это позволит самолетам помещаться в ворота многих ангаров: кончики их крыльев будут подниматься вверх перед парковкой. Согласно расчетам разработчиков, на складывание и раскладывание крыла будет уходить не более 20 секунд.
Технология имеет и другое применение: чем длиннее крыло, тем дольше самолет может планировать и тем меньше горючего он сжигает. Экономия топлива в таком случае может составить почти 13%. Складные крылья Boeing сделает специально для модели пассажирского лайнера модели 777X.
О преимуществах и недостатках складных крыльев рассуждает главный редактор «Авиатранспортного обозрения» Алексей Синицкий:
Алексей Синицкий главный редактор «Авиатранспортного обозрения»:
«Если посмотреть с точки зрения аэродинамики, то качество крыла тем лучше, чем у него больше отношение длины к ширине. Идеальное крыло имело было бы бесконечную длину. Поэтому для того, чтобы улучшить характеристики самолета, компании Boeing было бы лучше иметь крыло с большим размахом. С другой стороны, существует такая вещь, как стандарты — аэропортовые и аэродромные. То есть речь, на мой взгляд, даже не только о том, чтобы он в ангаре помещался, хотя у ангаров тоже есть какие-то стандартные размеры, но еще имеется в виду все маневрирование на территории аэропорта. Нет никаких сомнений в инженерном искусстве компании Boeing, тем не менее возникают некоторые вопросы, как это будет вести себя в эксплуатации, потому что такая система — это и дополнительный вес, и некоторые дополнительные возможности отказа. Как этот самолет будет продаваться, тоже надо будет смотреть с течением времени».
Преимущества складных крыльев смогут оценить и пассажиры: во время посадки станет значительно тише. Эксперты NASA видят в складных крыльях технологию будущего, с которой можно пойти еще дальше — сделать крылья из специального полимерного материала, который обладает так называемой памятью формы. Это должно снизить как стоимость производства, так и риск поломки.
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