Ученые усомнились во внеземном происхождении осьминогов

Эксперты опровергают утверждения о внеземном происхождении осьминогов

Среди всех существ в царстве животных осьминоги являются одними из самых умных и удивительных. Они сбегают из закрытых аквариумов в океан и даже предсказывают результаты Кубка мира. Стали ли осьминоги такими умными из-за того, что они потомки инопланетян? Именно это предположили ученые в недавней работе. Однако другие считают, что эту теорию очень трудно воспринимать всерьез из-за практически полного отсутствия доказательств.

В исследовании, опубликованном в журнале Progress in Biophysics and Molecular Biology, команда ученых утверждает, что многие особенности осьминогов и кальмаров можно объяснить предположительным инопланетным происхождением и тем, что яйца одних и других могли попасть на планету сотни миллионов лет назад на «ледяных телах». Исследование было опубликовано в марте этого года, но получило огласку в СМИ только на этой неделе.

Доклад был написан учеными, предложившими идею панспермии пару десятков лет назад. Эта теория предполагает, что внеземная жизнь помогла населить Землю несколько миллиардов лет назад — начиная с микробов, которые были среди первых форм жизни на планете. В этом материале исследователи пишут, что яйца осьминогов были среди тех новых форм жизни, попавших сюда из внеземного источника, что может оправдать современную сообразительность этих существ.

Смелое утверждение о возможном инопланетном происхождении осьминогов побудило многих других ученых официально заявить о его нелепости. Один из них — биолог П. З. Майерс, назвавший исследование «мусором» и отметивший, что «новинки» в эволюции головоногих не означают, что они родом с другой планеты. Он также добавил, что если бы осьминоги действительно были инопланетными существами, то они не имели бы отношения к другим моллюскам или какому-либо семейству животных в принципе.

В своем обзоре этого же исследования Кэри Меллинг из Института молекулярной генетики им. Макса Планка заявляет, что нет никаких доказательств, подкрепляющих утверждение об инопланетном происхождении осьминогов, вследствие чего эту работу нельзя воспринимать всерьез. Более того, ученый отметила, что существует множество других, более простых и правдоподобных объяснений так называемому Кембрийскому взрыву, в результате которого на Земле появилось множество форм жизни в период между 541 миллионом и 485 миллионами лет назад.