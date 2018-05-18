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В России восстановили работу Viber
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В России восстановили работу Viber 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Viber восстановлен для всех пользователей в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Теперь каждый человек в стране снова может отправлять сообщения и звонить, включая абонентов "Билайн", которые столкнулись с трудностями при подключении", — сказала представитель мессенджера. "Согласно нашей информации, "Билайн" ограничил доступ к большому количеству серверов, чтобы заблокировать работу других приложений, и это необоснованно повлияло на инфраструктуру Viber", — добавила она.
Мессенджер Viber ранее в пятницу заявил о блокировке некоторыми операторами связи доступа к ряду используемых им серверов и о проблемах с подключением у части российских пользователей.
Как пояснила компания "Вымпелком" (бренд "Билайн") в своем аккаунте в Twitter, затруднения в получении сервиса таких компаний, как Amazon, Viber и других связаны с тем, что они используют интернет-ресурсы, доступ к которым ограничен в связи с блокировкой мессенджера Telegram по решению суда. В свою очередь, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил РИА Новости, что ведомство не вносило IP Viber в реестр запрещённых ресурсов, поэтому проблемы Viber никак не связаны с действиями Роскомнадзора.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.
После блокировки Роскомнадзором ряда IP-адресов начались массовые жалобы на сбои от пользователей Viber. В компании заявили, что мессенджер стал "заложником" ситуации с блокировкой Telegram в РФ. Позднее, уже в мае, компания сообщила, что работа мессенджера в России полностью восстановлена, а сам Viber продолжит придерживаться политики конфиденциальности данных пользователей, обеспечивая сквозное шифрование всех звонков и чатов.
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