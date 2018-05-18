NASA отложило запуск корабля с грузом для МКС

Запуск ракеты-носителя Antares с кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС), запланированный на 20 мая, отложен на сутки. Об этом сообщило в пятницу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
"Старт состоится в понедельник, 21 мая, в 04:39 [11:39 мск]. Компания Orbital Science отправляет транспортную миссию на МКС", — уточнило NASA на своем сайте.
Запуск планируется осуществить с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане. На борту корабля находится груз общей массой 3,36 т. Это главным образом продовольствие, оборудование для станции и приборы для научных экспериментов.
По данным NASA, Cygnus будет пристыкован к орбитальному комплексу до 15 июля. После этого кораблю предстоит запустить несколько экспериментальных мини-спутников и уничтожить несколько тонн мусора и отходов, накопившихся на МКС.
Главным создателем Antares является корпорация Orbital Science Corporation (США). Основная конструкция первой ступени ракеты-носителя разработана на Украине конструкторским бюро "Южное", а изготавливается другим украинским предприятием — Южным машиностроительным заводом им. А. М. Макарова. На Antares стоят российские жидкостные двигатели РД-181, произведенные НПО "Энергомаш" в рамках заключенного в декабре 2014 года контракта.