NASA отложило запуск корабля с грузом для МКС

NASA: запуск американского корабля с грузом для экипажа МКС отложили на сутки

Запуск ракеты-носителя Antares с кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС), запланированный на 20 мая, отложен на сутки. Об этом сообщило в пятницу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ).

"Старт состоится в понедельник, 21 мая, в 04:39 [11:39 мск]. Компания Orbital Science отправляет транспортную миссию на МКС", — уточнило NASA на своем сайте.

Запуск планируется осуществить с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане. На борту корабля находится груз общей массой 3,36 т. Это главным образом продовольствие, оборудование для станции и приборы для научных экспериментов.

По данным NASA, Cygnus будет пристыкован к орбитальному комплексу до 15 июля. После этого кораблю предстоит запустить несколько экспериментальных мини-спутников и уничтожить несколько тонн мусора и отходов, накопившихся на МКС.