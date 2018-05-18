Ещё
NASA отложило запуск корабля с грузом для МКС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NASA: запуск американского корабля с грузом для экипажа МКС отложили на сутки 

ТАСС 2 часа назад
Фото: NASA
Запуск ракеты-носителя Antares с кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС), запланированный на 20 мая, отложен на сутки. Об этом сообщило в пятницу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
"Старт состоится в понедельник, 21 мая, в 04:39 [11:39 мск]. Компания Orbital Science отправляет транспортную миссию на МКС", — уточнило NASA на своем сайте.
Запуск планируется осуществить с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане. На борту корабля находится груз общей массой 3,36 т. Это главным образом продовольствие, оборудование для станции и приборы для научных экспериментов.
По данным NASA, Cygnus будет пристыкован к орбитальному комплексу до 15 июля. После этого кораблю предстоит запустить несколько экспериментальных мини-спутников и уничтожить несколько тонн мусора и отходов, накопившихся на МКС.
Главным создателем Antares является корпорация Orbital Science Corporation (США). Основная конструкция первой ступени ракеты-носителя разработана на Украине конструкторским бюро "Южное", а изготавливается другим украинским предприятием — Южным машиностроительным заводом им. А. М. Макарова. На Antares стоят российские жидкостные двигатели РД-181, произведенные НПО "Энергомаш" в рамках заключенного в декабре 2014 года контракта.
ТАСС: последние новости
В атмосфере Земли вновь растет концентрация фреона Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Viber Отражающая способность зеркала крупнейшего телескопа РФ улучшится на 30%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео с места крушения самолета на Кубе4
В авиакатастрофе на Кубе есть выжившие19
Скончался отец Ксении Бородиной29
На Кубе разбился пассажирский самолёт64
Гибель Мамая, проигранный спор Киева России и другие события дня2
Видео
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение