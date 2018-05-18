Ещё
Названа причина происхождения современного человечества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа причина происхождения современного человечества 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Australian National University
Ученые из Медицинской школы Гарварда (США) и Венского университета (Австрия) впервые проанализировали древние геномы 18 человек, живших 4100-1700 лет назад в Юго-Восточной Азии, и показали, что люди заселили регион в ходе трех крупных волн миграции. Подобным образом происходило и формирование современной европейской популяции. Статья исследователей опубликована в журнале Science. Об этом сообщает ScienceDaily.
Первая миграция произошла около 45 тысяч лет назад, в результате которой в регионе, объединяющем территории нынешних Вьетнама, Таиланда, Мьянмы и Камбоджи, поселились охотники-собиратели. Позднее, в неолит (4500 лет назад), в Юго-Восточную Азию прибыли люди с территории Китая, которые начали развивать сельское хозяйство и смешиваться с потомками первой волны. Последующая миграция охватывает бронзовый век и делится на несколько отдельных потоков. Так, новые переселенцы из Китая прибыли в Мьянму три тысячи лет назад, во Вьетнам две тысячи лет назад и в Таиланд — в течение последней тысячи лет.
Подобная трехэтапная миграция характерна и для предков современных европейцев, однако смешение между различными популяциями было активно, в результате чего генетическое разнообразие в Европе прослеживается не столь явно. В Азии наличие трех предковых ветвей более заметно, поскольку с момента второй и последней волны прошло относительно мало времени. Таким образом, последовательные миграции групп людей по всей Земле обусловили формирование современного человечества.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео с места крушения самолета на Кубе4
В авиакатастрофе на Кубе есть выжившие18
Скончался отец Ксении Бородиной29
На Кубе разбился пассажирский самолёт64
Гибель Мамая, проигранный спор Киева России и другие события дня2
Видео
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение