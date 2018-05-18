Названа причина происхождения современного человечества

Ученые из Медицинской школы Гарварда США ) и Венского университета ( Австрия ) впервые проанализировали древние геномы 18 человек, живших 4100-1700 лет назад в Юго-Восточной Азии, и показали, что люди заселили регион в ходе трех крупных волн миграции. Подобным образом происходило и формирование современной европейской популяции. Статья исследователей опубликована в журнале Science. Об этом сообщает ScienceDaily.

Таиланда, Мьянмы и Первая миграция произошла около 45 тысяч лет назад, в результате которой в регионе, объединяющем территории нынешних Вьетнама Камбоджи , поселились охотники-собиратели. Позднее, в неолит (4500 лет назад), в Юго-Восточную Азию прибыли люди с территории Китая , которые начали развивать сельское хозяйство и смешиваться с потомками первой волны. Последующая миграция охватывает бронзовый век и делится на несколько отдельных потоков. Так, новые переселенцы из Китая прибыли в Мьянму три тысячи лет назад, во Вьетнам две тысячи лет назад и в Таиланд — в течение последней тысячи лет.

Подобная трехэтапная миграция характерна и для предков современных европейцев, однако смешение между различными популяциями было активно, в результате чего генетическое разнообразие в Европе прослеживается не столь явно. В Азии наличие трех предковых ветвей более заметно, поскольку с момента второй и последней волны прошло относительно мало времени. Таким образом, последовательные миграции групп людей по всей Земле обусловили формирование современного человечества.