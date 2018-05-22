КНР отправит посадочный модуль на обратную сторону Луны

Китай уже скоро отправит первый посадочный модуль на обратную сторону Луны

Китайское национальное космическое управление вчера запустило к Луне спутник Queqiao, предназначенный для ретрансляции сигналов от «Чанъэ-4», который должен стать первым аппаратом, совершившим посадку на обратную сторону естественного спутнику Земли. Посадочный модуль «Чанъэ-4» Китай рассчитывает запустить уже в конце текущего года.

Из-за того, что Луна приливно заблокирована по отношению к Земле, мы можем видеть лишь одно полушарие естественного спутника нашей планеты. На данный момент на поверхность обратной, невидимой для нас стороны Луны человечеству еще не удалось отправить посадочный аппарат — сделать это впервые планирует Китай.

Одна из наибольших трудностей такой миссии состоит в том, что посадочный модуль, оказавшийся на «темной» стороне Луны, не сможет передавать сигналы на Землю. Чтобы решить эту проблему, Китай и запустил спутник Queqiao — который будет своего рода «коммуникационным мостом» между «Чанъэ-4» и нашей планетой, будет ретранслировать сигналы от будущего посадочного модуля на Землю и обратно (чтобы ученые могли управлять роботизированным модулем), передает ScienceAlert. Находиться спутник будет около точки Лагранжа L2 системы Земля-Луна, примерно в 65 000 километров от Луны.

Queqiao, однако, не ограничится данной задачей. Спутник также оснащен инструментом Netherlands-China Low-Frequency Explorer (NCLE), который предназначен для регистрации низкочастотного излучения, исходящего из ранней Вселенной. Queqiao был запущен вчера с космодрома Сичан с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-4C»; помимо Queqiao, ракета также несла два микроспутника Longjiang 1 и Longjiang 2.

Queqiao, как ожидается, выйдет на запланированную позицию в июне. Запуск же посадочного модуля «Чанъэ-4» запланирован на конец 2018 года.