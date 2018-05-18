Роскомнадзор заблокировал push-уведомления в iOS

Абоненты «Билайн» начали жаловаться в Twitter, что у них не работают iMessages и push-уведомления на iOS.

Абоненты «Билайн» перестали получать на свои iPhone и iPad push-уведомления от любых приложений.

При этом оператор не уточнил, что сбои могли произойти в связи с блокировкой Telegram.

В сообщении «Билайна» говорится, что проблема с уведомлениями возникла в связи с блокировкой ресурсов «по решению суда или компетентного органа исполнительной власти и не является следствием технического сбоя». Поэтому, есть возможность, что абоненты других операторов столкнутся с такими же неполадками.

«Билайн строго выполняет все предписания Роскомнадзора. Там, где это возможно, мы стараемся минимизировать негативное влияние блокировок на предоставление услуг пользователям», — сообщила пресс-служба «Билайна» порталу iGuides.