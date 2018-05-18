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Роскомнадзор заблокировал push-уведомления в iOS
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Роскомнадзор заблокировал push-уведомления в iOS 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Абоненты «Билайн» начали жаловаться в Twitter, что у них не работают iMessages и push-уведомления на iOS.
Абоненты «Билайн» перестали получать на свои iPhone и iPad push-уведомления от любых приложений.
При этом оператор не уточнил, что сбои могли произойти в связи с блокировкой Telegram.
В сообщении «Билайна» говорится, что проблема с уведомлениями возникла в связи с блокировкой ресурсов «по решению суда или компетентного органа исполнительной власти и не является следствием технического сбоя». Поэтому, есть возможность, что абоненты других операторов столкнутся с такими же неполадками.
«Билайн строго выполняет все предписания Роскомнадзора. Там, где это возможно, мы стараемся минимизировать негативное влияние блокировок на предоставление услуг пользователям», — сообщила пресс-служба «Билайна» порталу iGuides.
Ранее Роскомнадзор обратился к Google и Apple с просьбой удалить мессенджер из магазинов приложений, но не получило ответа. Ведомство более месяца пытается блокировать IP-адреса Amazon, Google, Microsoft и других сервисов.
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