Обнаружено присутствие новой планеты Солнечной системы

Обнаружен признак существования новой крупной планеты Солнечной системы

Международная группа астрономов нашли новое доказательство существования девятой планеты Солнечной системы. Им стал транснептуновый объект 2015 BP519, удаленный от Солнца на 55 астрономический единиц (одна астрономическая единица равна расстоянию от Солнца до Земли). Об этом сообщает издание Science Alert.

2015 BP519 зарегистрировал телескоп имени Виктора Бланко в Чили в рамках проекта Dark Energy Survey, предназначенного для изучения расширения Вселенной и поиска темной энергии. Сверхчувствительная камера DECam используется для поиска тусклых объектов, располагающихся вне Млечного Пути, однако также подходит для регистрации небесных тел Солнечной системы, находящихся за орбитой Нептуна.

Наблюдения за 2015 BP519, проводившиеся в течение 1110 дней, позволили определить характеристики орбиты объекта. Оказалось, что максимальная удаленность тела от Солнца составляет 450 астрономических единиц (минимальная — 36 астрономических единиц), эксцентриситет орбиты равен 0,92, а наклон — 54 градуса.

Согласно расчетам, если 2015 BP519 образовался в плоскости Солнечной системы, то такую орбиту нельзя объяснить гравитационным влиянием известных крупных планет. Результаты моделирования показали, что наблюдаемое наклонение и большая полуось могли сформироваться и сохраняться в течение продолжительного времени только при условии воздействия со стороны еще не открытой девятой планеты.

О возможном обнаружении за пределами орбиты Плутона крупного небесного тела ученые сообщили в середине января 2016 года. Гипотетический объект вращается вокруг Солнца по вытянутой траектории (и в наклонной относительно орбиты Земли плоскости) с периодом в 15 тысяч лет, а по своим физико-химическим свойствам напоминает Нептун.

Транснептуновым объектом (ТНО) называют небесное тело, чья орбита полностью или почти полностью лежит за орбитой Нептуна. У некоторых объектов орбиты могут быть вытянуты, в результате чего они иногда становятся ближе к Солнцу, чем восьмая планета. Некоторые ТНО, например, Плутон, обладают почти идеальной сферической формой, и поэтому астрономы относят их к карликовым планетам. Признаки планет и карликовых планет были определены на XXVI Ассамблеи Международного астрономического союза в 2006, хотя многие специалисты, в том числе планетологи, до сих пор подвергают их критике. Так, Плутон перестал считаться девятой планетой Солнечной системы.