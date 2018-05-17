В осьминогах «нашли» инопланетную ДНК

Международная группа ученых под руководством австралийского иммунолога Эдварда Стила (Edward Steele), работающего в Центре астробиологии на Шри-Ланке , предположила, что эволюция на Земле происходила благодаря внеземным ретровирусам, а некоторые головоногие моллюски попали на планету с кометами. Спорная гипотеза опубликована в рецензируемом журнале Progress in Biophysics and Molecular Biology.

В 1978 году Фред Хойл (Fred Hoyle) и Чандра Викрамасингхе (Chandra Wickramasinghe), сторонники гипотезы панспермии, выдвинули тезис H-W о кометной биологии, который предполагает, что живые организмы попадают на Землю благодаря кометам. Исследователи также полагали, что космические объекты несли с собой ретровирусы, вызывающие болезни и направляющие, таким образом, ход эволюции. Инфекционные агенты могли стать причиной Кембрийского взрыва.

В новой работе ученые предложили смелую гипотезу, что осьминоги не могли появиться в результате земной эволюции. Аргументы в пользу этого предположения включают необычное генетическое и поведенческое разнообразие современных головоногих (кальмаров, каракатиц и осьминогов). При этом такие сложные анатомические особенности, как нервная система с большим мозгом, камерные глаза (отличающиеся от глаз млекопитающих), изменение окраски, появляются а течение относительно короткого периода времени примерно 275 миллионов лет назад.

Геном осьминогов содержит 33 тысячи кодирующих белок генов, что больше, чем у человека. Кроме того, почти каждый ген обладает консервативным (относительно полностью сохранившимся в течение всего хода эволюции) сайтом редактирования матричной РНК, но этот механизм отсутствует у более примитивных головоногих (наутилусов). Ученые считают, что такие генетические особенности не могли возникнуть в ходе случайных мутаций. Гены, таким образом, имеют космическое происхождение. Исследователи допускают возможность, что в кометах, попавших на Землю, находились замороженные яйца осьминогов.

Как пишет издание Science Alert, работа, хотя и является интересной, спекулятивна и не имеет большой научной ценности. По словам редактора Дениса Ноубла (Denis Noble) статья была опубликована для поддержания дискуссии о зарождении жизни и эволюции, поскольку появляется все больше доказательств наличия органических веществ на других небесных телах.