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В Египте нашли древние надписи в храме богини Хатхор
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В Египте нашли ранее неизвестные древние надписи в храме богини Хатхор 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Fotolia / Krugloff
Несколько десятков ранее неизвестных иероглифических записей обнаружили польские ученые на скалах в непосредственной близости от храма богини Хатхор в центральном Египте, сообщил руководитель экспедиции Войцех Эйсмонд.
"Несколько десятков записей высечены на каменной стене в непосредственной близости от каменного храма возрастом около 3,5 тысяч лет, где поклонялись, в частности, богине Хатхор", — цитирует ученого агентство РАР.
По словам руководителя экспедиции, обнаруженные надписи являются "бесценным источником для исследований верований древних".
Из перевода, выполненного известным египтологом Давидом Вечорко, следует, что в обнаруженных записях содержатся просьбы к богам о заступничестве или благодарность за помощь. Надписи выполнены примерно с 1770 до 1400 года до нашей эры.
Ученые отмечают, что условия работы были чрезвычайно трудными, потому что добраться до многих надписей практически невозможно — они находятся в таких местах, на скалах, что часто их невозможно увидеть без использования штанг для фотоаппаратов или альпинистского снаряжения. Это произошло потому, что в течение последних нескольких тысяч лет форма холма значительно изменилась.
Неизвестные до сих пор надписи находятся рядом с каменной святыней, исследуемой в последние годы группой археологов под руководством Эйсмонда. В этом месте до сих пор не проводилось археологических исследований. Именно польские ученые смогли установить, что храм был основан во времена правления Хатшепсут, то есть 3,5 тысячи лет назад, и что она была посвящена богине Хатхор.
Хатхор — в египетской мифологии богиня неба, любви, женственности, красоты, плодородия, веселья и танцев.
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