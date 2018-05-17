В Египте нашли древние надписи в храме богини Хатхор

В Египте нашли ранее неизвестные древние надписи в храме богини Хатхор

Несколько десятков ранее неизвестных иероглифических записей обнаружили польские ученые на скалах в непосредственной близости от храма богини Хатхор в центральном Египте , сообщил руководитель экспедиции Войцех Эйсмонд.

"Несколько десятков записей высечены на каменной стене в непосредственной близости от каменного храма возрастом около 3,5 тысяч лет, где поклонялись, в частности, богине Хатхор", — цитирует ученого агентство РАР.

По словам руководителя экспедиции, обнаруженные надписи являются "бесценным источником для исследований верований древних".

Из перевода, выполненного известным египтологом Давидом Вечорко, следует, что в обнаруженных записях содержатся просьбы к богам о заступничестве или благодарность за помощь. Надписи выполнены примерно с 1770 до 1400 года до нашей эры.

Ученые отмечают, что условия работы были чрезвычайно трудными, потому что добраться до многих надписей практически невозможно — они находятся в таких местах, на скалах, что часто их невозможно увидеть без использования штанг для фотоаппаратов или альпинистского снаряжения. Это произошло потому, что в течение последних нескольких тысяч лет форма холма значительно изменилась.

Неизвестные до сих пор надписи находятся рядом с каменной святыней, исследуемой в последние годы группой археологов под руководством Эйсмонда. В этом месте до сих пор не проводилось археологических исследований. Именно польские ученые смогли установить, что храм был основан во времена правления Хатшепсут, то есть 3,5 тысячи лет назад, и что она была посвящена богине Хатхор.

Хатхор — в египетской мифологии богиня неба, любви, женственности, красоты, плодородия, веселья и танцев.