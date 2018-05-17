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«Мертвый» спутник ГЛОНАСС реанимировали
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«Мертвый» спутник системы ГЛОНАСС удалось реанимировать 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Космический аппарат российской навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, вышедший из строя в середине апреля, удалось реанимировать, и через неделю он войдет в строй, сообщил РИА Новости генеральный директор спутникостроительного предприятия "Информационные спутниковые системы им. Решетнева" Николай Тестоедов.
Спутник "Глонасс-М" №734 вышел из строя 19 апреля, пропал навигационный сигнал. Аппарат находится на орбите уже девять лет при гарантированном сроке активного существования в семь лет. Всего в группировке ГЛОНАСС на сегодняшний день насчитывается 25 спутников, из которых 23 используются по целевому назначению.
"Мы смогли его восстановить. Сейчас он включен и будет набирать статистику в течение восьми дней для того, чтобы войти в группировку. Был сбой по одной из систем, но мы нашли, как парировать проблему", — рассказал Тестоедов.
Несмотря на это, пояснил он, 17 июня планируется запуск следующего навигационного аппарата для пополнения орбитальной группировки ГЛОНАСС, а данный спутник после этого будет выведен в орбитальный резерв.
"Он проработал на орбите девять лет вместо семи положенных, и, учитывая то, что он выбывал из строя на месяц, мы ставим на подготовку к запуску из наземного резерва один "Глонасс-М"", — рассказал Тестоедов.
В середине апреля сразу два спутника с разницей в несколько дней вышли из строя. Сбой на втором из них был зафиксирован в тот день, когда вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин заявил о том, что российская система ГЛОНАСС догнала по точности американскую GPS. Через несколько дней этот спутник все же заработал.
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