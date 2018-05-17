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Пчелы-роботы предотвратят вымирание насекомых
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Пчелы-роботы научились проникать в сообщества живых насекомых, чтобы предотвратить их вымирание 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult
Уже сейчас в мире существуют роботы-насекомые, которые искусно интегрируются в среду своих живых «сородичей» вплоть до того, что они фактически становятся частью их сообщества. Возникает вопрос: Для чего это нужно?
В данном случае речь идет о пчелах. Только что завершилось исследование под названием FOCAS (Fundamentals of Collective Adaptive Systems). Его цель — изучение способов общения социальных животных. Для этого были созданы рои роботов, предназначенные для интеграции в сообщества пчел и рыбок данио. При этом роботы были сделаны предельно натурально, чтобы стать незаметной частью этих сообществ.
В результате исследователи получили уникальную возможность оказаться частью коллективного «разума» пчелиного улья медоносных пчел и даже использовать «засланных» роботов для управления ими с целью адаптации. Это чрезвычайно важно, потому что в настоящее время в мире идет процесс вымирания пчел-опылителей.
Пчелы-роботы — итог многолетних исследований в области роевой робототехники. Как оказалось, недостаточно создать крошечный летающий беспилотник, выполняющий определенные действия. Ученым предстояло создать стайку ботов и организовать из них улей. Они должны были двигаться, действовать и учиться, как единое целое, а не беспорядочное сборище машин.
Так, к примеру, инженеры Университета Граца использовали искусственный интеллект для развития поведения роботов, чтобы они максимально походили на настоящих пчел. И это дало хорошие результаты: им удалось создать два роботизированных роя, действующих как сплоченное сообщество, которое не покинул ни один бот и где не произошло ни одного столкновения в полете.
Сегодня идея замены погибших пчел их роботизированными аналогами выглядит маловероятной. И все же роботизированные рои, созданные учеными в рамках FOCAS, помогут нам лучше понять, как действуют животные вроде пчел и помочь им избежать вымирания.
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