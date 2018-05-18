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Останки лошади нашли в Помпеях
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2 000-летние останки лошади нашли в Помпеях 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Археологи сделали удивительное открытие в Помпеях, известном древнеримском городе, погребенном под слоем вулканического пепла. Специалисты нашли остатки древней конюшни, а также 2 000-летние останки лошади в руинах виллы, располагавшейся в пригороде Помпей, к северу от городских стен. О находке кратко сообщает портал LiveScience.
Лошадь — вместе с жителями Помпей — погибла в результате извержения вулкана, произошедшего в 79 году нашей эры и накрывшего древнеримский город толстым слоем вулканического пепла. В пустоту, образованную телом лошади, специалисты залили гипсовый раствор, благодаря чему смогли восстановить форму тела животного.
В результате прошлых раскопок на территории Помпей находили останки ослов и мулов, однако, как отмечается, останки лошади были найдены впервые. На то, что была обнаружена именно лошадь, указывает, среди прочего, отпечаток уха животного, оставшийся на земле, говорят археологи.
В сравнении с современными лошадьми, однако, найденная особь была достаточно небольшой, достигая в высоту 150 сантиметров. Впрочем, по словам специалистов, это нормально, так как, вероятно, античные лошади были в целом меньше сегодняшних. Археологи также обнаружили остатки кормушки, а также остатки упряжи, сделанной из железа и бронзы. Это может указывать на то, что данная лошадь имела большую ценность. По предположению специалистов, особь принадлежала представителю местной элиты и могла, например, участвовать в скачках.
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