Ученые обнаружили на поверхности МКС вещество из созвездия Центавра

ЦНИИмаш. Российские ученые обнаружили на поверхности Международной космической станции гольмий — вещество, наиболее часто встречающееся в исследованной части нашей вселенной на звезде Пшибыльского из созвездия Центавра, сообщается в докладе головного научного института Роскосмоса

На МКС с 2010 года проводится эксперимент "Тест". Он подразумевает установку на внешней поверхности станции "ловушек" для мелких частиц космической пыли и последующее возвращение их на Землю для изучения состава. За время проведения эксперимента на Землю было спущено 19 проб. Последний раз пробы собирали космонавты Фёдор Юрчихин Сергей Рязанский во время их выхода в открытый космос 17 августа 2017 года.

"При химическом анализе свертка ткани впервые в космической пыли в значимых концентрациях обнаружен элемент гольмий. Этот лантаноид очень редок и находится на Земле в рассеянном состоянии. Его неожиданно повышенное содержание может быть связано только с попаданием на поверхность МКС пыли из межпланетного пространства и "крупной межпланетной пыли" — метероидного вещества. Среди космических объектов аномально высоким содержанием гольмия отличается звезда Пшибыльского", — говорится в докладе.

Кроме этого в пробах была уже не в первый раз обнаружена ДНК бактерий поверхностного слоя Мирового океана.

Звезда Пшибыльского находится в созвездии Центавра на расстоянии примерно 410 световых лет от Солнца.