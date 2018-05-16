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Объяснен загадочный феномен в магнитном поле Земли
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Объяснен загадочный феномен в магнитном поле Земли 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: NASA
Ученые Кембриджского университета нашли возможное объяснение аномальному смещению магнитного поля Земли к западу. Согласно исследователям, дрейф связан с волнами Россби, которые образуются во внешнем ядре планеты. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Смещение было выявлено еще в 1962 году, при этом точная причина вариации магнитного поля остается неизвестной. Согласно одной из гипотез, во внешнем ядре Земли, которое представляет собой жидкий слой толщиной 2266 километров, создаются вихревые токи, напоминающие высотные струйные течения в атмосфере Земли — узкие и извилистые воздушные потоки на высоте 9-12 километров, вызванные силой Кориолиса. Однако признаков таких потоков не обнаружили.
По мнению исследователей, дрейф могут вызывать волны Россби, которые образуются во вращающихся жидкостях и газах. Они представляют собой медленные бегущие волны, которые формируются в океанах и атмосфере Земли, а также в газовых оболочках других планет и внешних слоях звезд. В атмосфере они представлены изгибами высотных ветров, а океанические волны бегут на границе теплого и холодного водного слоя.
Волны Россби также формируются во внешнем ядре и, как полагают ученые, отвечают за смещение магнитного поля, несмотря на то, что они бегут в восточном направлении. По аналогии с океаническими волнами, которые могут перемещать объекты в противоположном своему движению направлении, возмущения в ядре могут «подталкивать» магнитное поле к западу. Однако эта гипотеза нуждается в проверке.
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