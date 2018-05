Открыта самая «голодная» сверхмассивная черная дыра

Астрономы из Австралийского национального университета обнаружили в 12 миллиардах световых лет сверхмассивную черную дыру, которая каждые два дня поглощает вещество массой, эквивалентной массе Солнца.

Обнаруженная астрономами из Австралийского национального университета сверхмассивная черная дыра находится в центре квазара SMSS~J215728.21-360215.1. Ее масса, по оценкам ученых, превышает массу Солнца примерно в 20 миллиардов раз, и при этом она является очень «голодной», поглощая каждые два дня вещество массой, соответствующей массе звезды нашей Солнечной системы. Как отмечают специалисты, каждый миллион лет масса данной черной дыры увеличивается на один процент.

Кроме того, это одна из самых ярких черных дыр, говорят исследователи. По словам специалистов, если бы такая черная дыра оказалось в центре нашей Галактике, ее светимость бы «затмила» все звезды в небе, а также она оказалась бы в 10 раз ярче полной Луны. Впрочем, в таком случае на Земле, вероятно, не было бы жизни — из-за сильного рентгеновского излучения, источником которого был бы такой квазар. К счастью, данная черная дыра находится от нас в 12 миллиардах световых лет.

Исследователи сделали открытие на основе данных космических телескопов Gaia и Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) и телескопа SkyMapper. Исследование было опубликовано в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia, кратко о нем сообщает портал New Atlas.