В Польше впервые найдены следы римских легионов

Археологи заявили о получении первых убедительных доказательств присутствия древнеримских легионов на территории современной Польши . Об этом сообщает Science in Poland.

Многочисленные фрагменты экипировки всадников и пеших римских легионеров были обнаружены в Куявско-Поморском воеводстве. Эту территорию населяли куявы — западнославянское племя. Большинство артефактов были найдены между деревнями Гонски и Вержбичаны, причем многие из изделий за пределами Римской империи обнаружены впервые.

Среди находок оказалось немало амулетов и украшений для конской упряжи и одежды римских легионеров. Так, найдены уникальные металлические подвески, украшавшие упряжь и служившие для защиты от злых сил. Кроме того, обнаружен позолоченный элемент ремня с изображением копья, который принадлежал высокопоставленному военачальнику и был атрибутом его власти.