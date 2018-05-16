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В Польше впервые найдены следы римских легионов
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В Польше впервые найдены следы римских легионов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Marcin Rudnicki / University of Warsaw
Археологи заявили о получении первых убедительных доказательств присутствия древнеримских легионов на территории современной Польши. Об этом сообщает Science in Poland.
Многочисленные фрагменты экипировки всадников и пеших римских легионеров были обнаружены в Куявско-Поморском воеводстве. Эту территорию населяли куявы — западнославянское племя. Большинство артефактов были найдены между деревнями Гонски и Вержбичаны, причем многие из изделий за пределами Римской империи обнаружены впервые.
Среди находок оказалось немало амулетов и украшений для конской упряжи и одежды римских легионеров. Так, найдены уникальные металлические подвески, украшавшие упряжь и служившие для защиты от злых сил. Кроме того, обнаружен позолоченный элемент ремня с изображением копья, который принадлежал высокопоставленному военачальнику и был атрибутом его власти.
"Это первое убедительное доказательство фактического присутствия римских солдат на территории современной Польши, — считает доктор Бартош Контны из Института археологии Варшавского университета. — Возможно, в древности римляне с риском пробирались на эту территорию, чтобы завербовать воинов в свои легионы".
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