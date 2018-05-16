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Ученые выяснили, как крупные динозавры высиживали яйца
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Палеонтологи выяснили, как крупные динозавры высиживали яйца 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Международная группа ученых проанализировала 40 кладок овирапторозавров — плотоядных птицеподобных динозавров — и обнаружила, что эти существа особым образом укладывали яйца, чтобы не раздавить их под собой.
Овирапторозавры жили примерно 67 миллионов лет назад. Большая часть особей весила сто килограммов, но масса некоторых представителей достигала одной тонны. Ученые обнаружили связь между весом животных и кладками их яиц. По словам палеонтолога Дарлы Зеленицкой (Darla Zelenitsky), овирапторозавры укладывали яйца спиралью, которая расходилась от центра гнезда к его границам, — так они уменьшали давление собственного веса. Она прокомментировала открытие:
«На фотографиях этого не видно, но в гнездах лежит по два-три слоя яиц и все они сложены спиралью, которая расходится от центра к краям. Это были очень интересные динозавры, они напоминали птиц. Большинство современных пернатых высиживают яйца, чтобы сохранить тепло, однако мы точно не знаем, зачем это делали овирапторозавры. Возможно, они защищали потомство, а может, так поддерживали температуру».
Палеонтологи нашли кладки разного размера. Диаметр одних равнялся 35 сантиметрам, зато радиус других превышал порой полтора метра. Ученые связывают такой разброс с габаритами животных. Крупные особи распределяли вес на большую площадь, поэтому центр их гнезда шире, чем у мелких представителей.
В марте генетики установили, какие млекопитающие выжили после исчезновения динозавров.
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