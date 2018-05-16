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Вымогатель «Сталин» блокирует компьютеры
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Вымогатель «Сталин» блокирует компьютеры 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В Сети появился новый вирус-вымогатель, работающий по принципу блокировщика. Вредителя выявили специалисты компании MalwareHunterTeam.
Блокировщик экрана имеет два названия — StalinLocker и StalinScreamer. Действует он следующим образом: сначала внедряется в автозапуск системы, затем блокирует работу процессов, включая доступ к проводнику, а после требует ввести код для разблокировки, параллельно запуская временной отсчет до начала удаления информации на жестком диске.
Чтобы ввести верный код, у пользователя есть ровно десять минут. Все это время на экране юзер будет видеть изображение Иосифа Сталина, которое появится вместе с гимном Советского Союза.
Как уточняет «360» со ссылкой на экспертов, подобрать код относительно просто: он вычисляется из разницы между датой выполнения программы и днем образования СССР.
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