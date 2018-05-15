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Ученые нашли самую опасную черную дыру
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Ученые нашли самую опасную черную дыру 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Reuters
Ученые из Австралии обнаружили самую быстрорастущую и ультраяркую черную дыру из всех известных во Вселенной, говорится в пресс-релизе Австралийского национального университета, опубликованный на Phys.org.
Объект QSO SMSS J215728.21-360215.1 находится в составе квазара, удаленного на 12 миллиардов световых лет от Млечного Пути. Квазары — это яркие активные ядра галактик на начальном этапе развития. Источником излучения у них служит сверхмассивная черная дыра, поглощающая окружающее вещество.
Черная дыра ежедневно поглощает массу, равную половине Солнца. По расчетам астрономов, в ней могут уместиться 20 миллиардов Солнц.
От черной дыры исходит огромное количество ультрафиолетовых и рентгеновских лучей. Если бы объект располагался в центре Млечного пути, жизнь на Земле сделалась бы невозможной, однако из-за своей удаленности и расширения Вселенной объект видим лишь в ближнем инфракрасном диапазоне.
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