Ученые нашли самую опасную черную дыру

Ученые из Австралии обнаружили самую быстрорастущую и ультраяркую черную дыру из всех известных во Вселенной, говорится в пресс-релизе Австралийского национального университета, опубликованный на Phys.org.

Объект QSO SMSS J215728.21-360215.1 находится в составе квазара, удаленного на 12 миллиардов световых лет от Млечного Пути. Квазары — это яркие активные ядра галактик на начальном этапе развития. Источником излучения у них служит сверхмассивная черная дыра, поглощающая окружающее вещество.

Черная дыра ежедневно поглощает массу, равную половине Солнца. По расчетам астрономов, в ней могут уместиться 20 миллиардов Солнц.

От черной дыры исходит огромное количество ультрафиолетовых и рентгеновских лучей. Если бы объект располагался в центре Млечного пути, жизнь на Земле сделалась бы невозможной, однако из-за своей удаленности и расширения Вселенной объект видим лишь в ближнем инфракрасном диапазоне.