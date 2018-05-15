Редчайшая глубоководная медуза попала на видео

Американские ученые смогли встретить и снять на видео в естественной среде обитания один из редчайших видов медуз — Deepstaria enigmatica. Она живет в темных глубинах океана, что затрудняет поиски. Статья с результатами опубликована в журнале American Museum Novitates.

Deepstaria enigmatica впервые была описана в 1967 году и с тех пор попадалась на глаза ученым считанное число раз. Название она получила в честь исследовательского корабля Жака Ива Кусто Deepstar 4000, а видовой эпитет, буквально означающий «загадочная» — из-за скрытности. По имевшимся данным биологи не могли восстановить образ жизни этого животного: как и чем она питается, насколько широко распространена, на какой глубине обитает и так далее.

В новой работе биологи описали, как обнаружили живой экземпляр этого животного недалеко от острова Сан-Бенедикто в Тихом океане при помощи дистанционно управляемого аппарата Hercules. Медуза находилась на глубине 974 метров, практически в полной темноте. Она выглядит как тонкий пластиковый пакет размером около метра без каких-либо видимых щупалец. Биологи считают, что Deepstaria enigmatica охотится, широко раскрыв купол и поджидая всплывающую жертву. Приближение подводного аппарата заставило ее резко сжаться, образовав внутреннюю полость.

Deepstaria enigmatica — это второй вид рода Deepstaria, попавший на камеру. Первым был Deepstaria reticulum, запечатленный в 2012 году. Эта медуза тоже выглядит довольно странно, что в первое время усложнило ученым задачу идентификации. У видов есть как похожие черты, так и отличающиеся: в частности, D. reticulum темно-красного цвета и обладает небольшими группами ядовитых щупалец на внутренней стороне.

Также ученые смогли зафиксировать мертвую Deepstaria enigmatica на дне, ее трупом питались крабы и креветки. Опускание тел медуз считается важным элементом круговорота веществ в океане. Авторы отмечают, что все эти открытия стали возможны только благодаря развитию новых методов как робототехники, так и съемки в условиях плохого освещения. В результате удается исследовать редкие организмы в их среде обитания.