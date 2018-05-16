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США передадут России управление МКС
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США передадут России управление МКС 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: SpaceX
Возможные задержки в создании пилотируемых кораблей Dragon 2 и Starliner могут привести к сокращению числа астронавтов на МКС и к необходимости обучить космонавтов работе с ключевыми системами американского сегмента станции. Об этом пишет SpaceNews.
«Главный приоритет НАСА — это поддержание присутствия США на МКС в случае, если сдвинется срок сдачи в эксплуатацию коммерческих кораблей», — сказал председатель Консультативного совета НАСА по МКС Томас Стаффорд.
Одним из вариантов поддержания работоспособности американского сегмента станции он назвал «обеспечение подготовки российских членов экипажа для работы в критических системах американского сегмента». Речь идет о пилотируемых миссия на «Союзах», запланированных на сентябрь 2019-го и март 2020-го.
Подробное обсуждение предложения Стаффорда намечено на следующее заседание совета НАСА.
Соглашение НАСА и «Роскосмоса», предусматривающее доставку астронавтов на «Союзах», истекает осенью 2019-го. Беспилотные испытания американских кораблей запланированы на август 2018-го.
На ноябрь 2018-го намечен пилотируемый полет Starliner, а декабрь — Dragon 2. По мнению Стаффорда, график испытаний Dragon 2 и Starliner можно назвать скорее оптимистичным, чем реалистичным.
В январе 2018-го Счетная палата США, подготовила отчет, в котором утверждалось, что высока вероятность того, что Dragon 2 сможет пройти сертификацию для пилотируемых пусков не ранее декабря 2019-го, а Starliner — не ранее марта 2020-го. В НАСА рассматривают возможность превращения испытательных пилотируемых миссией Dragon 2 и Starliner в оперативные, что предполагает увеличение численности экипажа и сроков его пребывания на МКС.
Российские пилотируемые корабли «Союз» остаются единственным средством доставки людей на МКС. Международная станция включает российский и американский сегменты, различающиеся, в частности, по электрическим и коммуникационным стандартам. В американский сегмент, в свою очередь, входят два европейских и один японский модули.
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