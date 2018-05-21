Россиян лишили 80 VPN-сервисов

Сотрудники Роскомнадзора ограничили доступ к 80 VPN-сервисам и прокси, которые предоставляют доступ к заблокированному на территории России мессенджеру Telegram. Об этом рассказала пресс-служба ведомства изданию «Коммерсантъ».

Представители регулятора также отметили, что первоначально блокировали еще десяток подобных сервисов. Однако они были разблокированы сразу после того, как согласились перестать предоставлять доступ россиянам к мессенджеру Павла Дурова

Журналисты обратили внимание, что в результате кампании Роскомнадзора по блокировке Telegram продажи VPN-сервисов резко возросли. Например, представители сервиса TopGuard VPN отчитались о 1000-процентном увеличении платных подписчиков среди российских пользователей с апреля 2018 года. Этот факт подтвердили и владельцы VyprVPN: количество скачиваний этого сервиса со смартфонов выросло почти на 200 процентов.

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram. Такое решение было принято после отказа основателя Павла Дурова предоставить ключи шифрования к пользовательской переписке для ФСБ