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Россиян лишили 80 VPN-сервисов
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Россиян лишили 80 VPN-сервисов 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Chris Robbins / moodboard / Globallookpress.com
Сотрудники Роскомнадзора ограничили доступ к 80 VPN-сервисам и прокси, которые предоставляют доступ к заблокированному на территории России мессенджеру Telegram. Об этом рассказала пресс-служба ведомства изданию «Коммерсантъ».
Представители регулятора также отметили, что первоначально блокировали еще десяток подобных сервисов. Однако они были разблокированы сразу после того, как согласились перестать предоставлять доступ россиянам к мессенджеру Павла Дурова.
Журналисты обратили внимание, что в результате кампании Роскомнадзора по блокировке Telegram продажи VPN-сервисов резко возросли. Например, представители сервиса TopGuard VPN отчитались о 1000-процентном увеличении платных подписчиков среди российских пользователей с апреля 2018 года. Этот факт подтвердили и владельцы VyprVPN: количество скачиваний этого сервиса со смартфонов выросло почти на 200 процентов.
В апреле 2018 года Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram. Такое решение было принято после отказа основателя Павла Дурова предоставить ключи шифрования к пользовательской переписке для ФСБ.
После этого Роскомнадзор в попытке ограничить доступ к Telegram заблокировал несколько миллионов IP-адресов, большая часть из которых принадлежала Google и Amazon. Однако позднее представители ведомства пообещали прекратить вносить крупные подсети в реестр.
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