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В РФ создали высокоточную антенну для изучения Вселенной
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В РФ создали высокоточную антенну для изучения Вселенной 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: NASA
Российские ученые спроектировали систему раскрытия десятиметровой антенны орбитального радиотелескопа. Об этом пишет газета "Известия".
По данным издания, антенна станет основным научным инструментом будущего российского космического аппарата (КА) "Спектр-М", который предназначен для изучения Вселенной с помощью радиоволн миллиметрового диапазона.
Как отмечается, складную десятиметровую антенну оснастят микродвигателями, меняющими позиции отдельных его частей, для высокой точности измерений радиотелескопа.
При этом высокой чувствительности приемной аппаратуры конструкторы планируют добиться благодаря экстремально низкой температуре в космосе.
Ранее сообщалось, что компания SpaceX запустила в космос телескоп-охотник за экзопланетами.
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