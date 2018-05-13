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Telegram обжаловал решение суда о блокировке
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Telegram обжаловал решение суда о блокировке 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Юристы Telegram подали апелляционную жалобу на решение суда о блокировке мессенджера. Об этом принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» рассказал адвокат группы «Агора» Рамиль Ахметгалиев.
По его словам, Роскомнадзор вышел за рамки своих полномочий, обратившись в суд с требованием заблокировать Telegram, а суд нарушил процессуальный порядок — судья не возбудил гражданское дело и не принял его к производству, а вместо этого рассмотрел дело в особом порядке, никак не мотивировав такого решения.
Ахметгалиев поясняет, что у Роскомнадзора отсутствуют полномочия по обращению в суд в защиту защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц. Такими правами в настоящее время наделена только прокуратура.
В Роскомнадзоре изданию пояснили, что обращение в суд «осуществлялось в качестве меры в отношении организаторов распространения информации в сети интернет, не исполнивших установленные законом обязанности». При этом в ведомстве отметили, что не влияют на порядок рассмотрения заявления судом.
8 мая представители Telegram подали жалобу в апелляционную коллегию Верховного суда России с требованием признать нарушающим законодательство приказ ФСБ о передаче ключей шифрования. В документе представители мессенджера настаивают, что решение об административном правонарушении Telegram принято на основании оспариваемого приказа и с существенным нарушением норм права.
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