Telegram обжаловал решение суда о блокировке

По его словам, Роскомнадзор вышел за рамки своих полномочий, обратившись в суд с требованием заблокировать Telegram, а суд нарушил процессуальный порядок — судья не возбудил гражданское дело и не принял его к производству, а вместо этого рассмотрел дело в особом порядке, никак не мотивировав такого решения.

Ахметгалиев поясняет, что у Роскомнадзора отсутствуют полномочия по обращению в суд в защиту защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц. Такими правами в настоящее время наделена только прокуратура

В Роскомнадзоре изданию пояснили, что обращение в суд «осуществлялось в качестве меры в отношении организаторов распространения информации в сети интернет, не исполнивших установленные законом обязанности». При этом в ведомстве отметили, что не влияют на порядок рассмотрения заявления судом.