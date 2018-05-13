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К Земле приближается «пропавший» астероид
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Астрономы предупредили о приближении к Земле «пропавшего» астероида 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Fotolia / AND Inc
К Земле приближается "пропавший" астероид 2010 WC9, сообщает EarthSky со ссылкой на сотрудников британской обсерватории Northolt Branch.
Впервые 2010 WC9 заметили 30 ноября 2010 года с помощью Каталинского небесного обзора в Аризоне. Астрономам удалось понаблюдать за космическим объектом лишь до первого декабря, после чего он пропал из поля зрения. Спустя почти восемь лет сотрудникам американской обсерватории вновь удалось зафиксировать 2010 WC9.
Сближение с небесным телом произойдет 16 мая в 01:05 по московскому времени. 2010 WC9 пройдет на расстоянии около 203 тысяч километров от Земли, его скорость составит около 46 тысяч километров в час. Диаметр объекта варьируется в пределах 60-130 метров.
Как отмечает EarthSky, 2010 WC9 подойдет к Земле довольно близко: дистанция составит 0,53 расстояния от нашей планеты до Луны. Астрономы подчеркивают, что угрозы столкновения нет.
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