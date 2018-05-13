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Орбиту МКС скорректировали на 600 метров
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Орбиту МКС скорректировали на 600 метров 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Reuters
Центр управления полетами (ЦУП) провел маневр по коррекции орбиты Международной космической станции (МКС), подняв ее на 600 метров. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".
"В соответствии с программой полета Международной космической станции (МКС) 13 мая 2018 года в 1:07 мкс проведена плановая коррекция орбиты МКС. Для выполнения маневра была включена двигательная установка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-08", пристыкованного к Международной космической станции. Время работы двигательной установки составило 172 сек", — говорится в сообщении.
Как отмечается, целью проведения коррекции стало формирование баллистических условий для посадки транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07".
Ранее сообщалось, что космический грузовик Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС) и отправился на Землю.
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