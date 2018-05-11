Ученые предупредили о катастрофах из-за вулкана Килауэа

Специалисты из Гавайской вулканической обсерватории считают, что в ближайшем будущем гавайский вулкан Килауэа спровоцирует серию взрывов, в результате которых на ближайшие территории обрушится «дождь» из булыжников и пепла, сообщает Science Alert.

Во время извержения щитового вулкана Килауэа из близлежащих областей пришлось эвакуировать 1700 человек. Подземный поток магмы вырвался наружу в жилом районе Лейлани-Эстейтс в 64 км от вершины вулкана. Несколько десятков строений было уничтожено.

После извержения вулкан спровоцировал на Гавайях два землетрясения, магнитуда одного из которых составила 5,7, а второго — 6,9. Во время извержения в земной коре образовалось 14 новых трещин, а уровень магмы внутри вулкана упал на 200 метров.

Геологи обнаружили, что уровень лавового озера, находящегося на Килауэа, снизился из-за нисходящего движения расплавленных пород. По мнению ученых, если магма опустится до уровня грунтовых вод, это приведет к взрыву.