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В Калифорнии начал светиться океан
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В Калифорнии начал светиться океан 

Вести.Ru 12 часов назад
Жители калифорнийского Сан-Диего стали свидетелями необычного природного явления. 40-километровый отрезок берега близ города начал светиться по ночам. Прибрежные воды стали ярко-голубыми. Природную иллюминацию удалось запечатлеть на видео, сообщает Cnet.
На опубликованных ниже кадрах запечатлена так называемая биолюменисценция.
Фитопланктон, особые водоросли ночесветки, способны выделять белок люциферин, который, в свою очередь, излучает свет. В последние годы численность таких растений близ Сан-Диего существенность возросла.
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