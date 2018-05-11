У древних усатых китов были зубы

Современные усатые киты поддерживают свои массивные тела путем фильтрации огромных объемов мелкой добычи из морской воды, используя для этого китовый ус в своих ртах. Однако новое открытие, описанное в журнале Current Biology от 10 мая и основанное на тщательном анализе китового черепа возрастом в 34 миллиона лет, найденного в Антарктике, предполагает, что у ранних китов и вовсе не было китового уса. Напротив, их рты были вооружены хорошо развитыми деснами и зубами, которые млекопитающие использовали, судя по всему, для нападения на крупную добычу.

«Llanocetus denticrenatus — древний родственник таких современных нежных гигантов, как горбатый и синий кит, — рассказывает Феликс Маркс из Королевского бельгийского института естественных наук. — Однако, в отличие от них, он имел зубы и, возможно, был грозным хищником».

«До недавнего времени считалось, что киты начали питаться путем фильтрации еще при наличии зубов, — добавляет Р. Юэн Фордайс из Университета Отаго в Новой Зеландии. — Llanocetus показывает, что это не так».

Подобно современным китам, у Llanocetus были отличительные канавки на небе, в которых обычно расположены кровеносные сосуды, питающие китовый ус. Но у Llanocetus эти канавки разместились вокруг зубных пазов — там, где ус был бы бесполезным и мог сломаться.

«Похоже, вместо фильтра у Llanocetus были просто длинные десны, и, судя по тому, как изношены его зубы, он питался преимущественно крупной добычей, — говорит Маркс. — Даже учитывая это, он был огромен: с длинной тела, достигающей восьми метров, он мог бы потягаться размерами с некоторыми современными китами».

Открытие предполагает, что крупные десна у таких китов, как Llanocetus, стали более сложными в ходе эволюции и в итоге привели к развитию китового уса. Возможно, этот переход случился после того, как зубы были утеряны и киты перешли от откусывания крупных кусков плоти к всасыванию мелкой добычи, как многие дельфины и киты делают сегодня. Маркс и Фордайс предполагают, что китовый ус развился как приспособление для лучшего удерживания такой мелкой добычи во рту.

Мягкие ткани, в том числе китовый ус, обычно разлагаются — это затрудняет изучение их эволюции. В итоге исследователям приходится полагаться на следы, оставшиеся на костях: например, на отметины от мышц, кровеносных сосудов или нервов.

«Llanocetus представляет удачную комбинацию, когда форма костей, маленькие признаки, предполагающие направление мягких тканей, и изношенность зубов вместе рассказывают ясную историю, — объясняет Фордайс. — Очень важен тот факт, что Llanocetus — очень старый, жил в то время, когда усатые киты только появились. Он предоставляет редкую возможность взглянуть на раннюю фазу их эволюции».

В новом исследовании Фордайс и Маркс обнаружили, что в широком клюве Llanocetus были острые, широко расставленные зубы с заметным износом — это указывает на их роль в укусах и разрывании добычи. Так же, как у современных китов, в его небе есть множество канавок, наличие которых часто интерпретировалось как свидетельство присутствия китового уса. Однако ученые показали, что эти канавки, напротив, сходятся в костяных зубных пазах, что, в свою очередь, предполагает периодонтальное кровоснабжение развитых десен, а не наличие китового уса.

Исследователи говорят, что эти находки указывают на непрямолинейную эволюцию фильтрации, несмотря на ранние предположения. Теперь они хотят разобраться, когда начали развиваться фильтрация и китовый ус.