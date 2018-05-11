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Ученые впервые создали 3D-модель «звездной колыбели»
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Ученые впервые создали 3D-модель «звездной колыбели» 

Популярная механика 36 минут назад
Фото: Популярная механика
Звезды, мы знаем, зажигаются в плотных облаках молекулярного газа, когда действующие в них силы — магнитные и гравитационные — приводят к резкому и сильному сжатию вещества. Детали этого процесса изучены плохо, в том числе потому, что для наблюдателя с Земли доступен только один ракурс наблюдения за такими облаками, и ученым сложно определять их форму и распределение действующих в них сил.
Астрофизикам Арису Тритсису (Aris Tritsis) и Константиносу Тассису (Konstantinos Tassis) удалось создать трехмерную модель одного из таких облаков, известного как облако Мухи. Это облако находится рядом с созвездием Южного Креста в 570 световых годах от Земли. Выглядит оно как длинная полоса космического газа; в его самой плотной центральной части заметны тонкие нити — филаменты, которые, как предполагают ученые, образовались в результате колебаний магнитного поля облака.
Направив на облако Мухи камеру космической обсеватории Гершеля, ученые получили детальное изображение, и, изучив его, пришли к выводу о том, что филаменты в облаке порождены резонансными колебаниями. Смоделировав такие колебания в облаках разной формы, ученые пришли к выводу, что облако Мухи имеет форму, близкую к овальной, и развернуто ребром к Земле (именно поэтому для нас оно выглядит как длинная полоса). Исследователи также определили размеры облака: в длину оно составляет 26 световых лет, а в ширину — около двадцати.
Ученые рассчитывают, что их методика позволит установить форму и размеры других облаков космического газа, в которых активно идет процесс звездообразования, и установить, под действием каких сил зажигаются новые звезды.
Исследование опубликовано на этой неделе в журнале Science.
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